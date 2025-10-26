Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Estado del Tiempo

Hoy en Corrientes, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima que llegará hasta los 8.2°C. No se espera precipitación durante esta primera parte del día, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde y noche de hoy, Corrientes seguirá experimentando cielos con pocas nubes. La temperatura máxima se estima que alcanzará los 18.8°C, ofreciendo un cierre de jornada templado. Aunque la velocidad del viento puede aumentar levemente, alcanzando hasta 9 km/h, la sensación térmica permanecerá agradable. La humedad relativa rondará el 94%, lo que podrá generar una sensación térmica un poco más elevada.

Observaciones astronómicas hoy en Corrientes

Para los amantes de la astronomía, les recordamos que el sol saldrá hoy a las 7:42 y se pondrá a las 18:08, marcas ideales para disfrutar de un amanecer y atardecer en Corrientes.