Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Condiciones climáticas
domingo, 26 de octubre de 2025

Resumen matutino del clima en Jujuy

Este domingo 26 de octubre de 2025 en Jujuy, amaneció con un cielo parcialmente cubierto, clima que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas mínimas han comenzado en 4.2°C, proporcionando un aire fresco ideal para un paseo matutino. A medida que avanzan las horas de la mañana, se espera alcanzar ligeramente mayores temperaturas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 18.4°C. El cielo permanecerá con formación nubosa parcial, sin precipitaciones en el horizonte, lo que es óptimo para actividades al aire libre.

En cuanto al factor viento, presentará una fuerza moderada, alcanzando ráfagas de hasta 10 km/h. Por lo tanto, no se esperan dificultades relacionadas con este fenómeno. Se estima una humedad relativa del 85%, así que estar alerta a la sensación térmica en interior será importante.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 26 de octubre de 2025

El sol se elevará en el horizonte a las 08:01 y se ocultará a las 18:41, dejando una jornada suficiente para disfrutar del día. Considera aprovechar la mañana para actividades al aire libre y guardar un momento para observar el atardecer, pudiendo ser un cierre magnífico para este día de octubre en Jujuy.