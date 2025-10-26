Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del clima en Mendoza para hoy

Hoy en Mendoza, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 6.6°C, ofreciendo un fresco inicio de jornada. La humedad relativa alcanzará un nivel del 62%, dándonos una sensación de frescura en el ambiente matutino. El viento soplará desde el noroeste a una velocidad máxima de 11 km/h, sin generar grandes molestias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos. Las máximas del día llegarán a los 17.5°C, brindando un ambiente agradable para las actividades al aire libre. Con una humedad que alcanzará el 37%

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Recomendamos llevar una capa ligera en caso de que las temperaturas desciendan más hacia la noche. Manténgase hidratado, especialmente si planea estar activo durante las horas de más calor del día.