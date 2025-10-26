Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Clima y Tiempo

En Neuquén, el clima de esta mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso, acompañado por temperaturas agradables que alcanzarán mínimas de aproximadamente 30.05°C. El viento se hará presente con una velocidad máxima de 27 km/h. Es crucial mantener atención al nivel de humedad, que será elevado y podría generar una sensación térmica ligeramente superior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, Neuquén experimentará cielos parcialmente despejados y la temperatura máxima alcanzará unos moderados 17°C. Los vientos continuarán soplando a una velocidad de hasta 22 km/h, lo que puede incrementar la sensación de frío por momentos. A pesar de la ausencia de lluvias, la alta humedad persistirá, haciendo que el clima se sienta un poco más denso. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios abruptos en la temperatura, que son comunes en esta región.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16 de este domingo 26 de octubre de 2025, permitiendo disfrutar de un día con aproximadamente nueve horas y veintinueve minutos de luz diurna. Esta información es útil para aquellos interesados en actividades al aire libre que dependen de la luz natural.