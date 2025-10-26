Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025
En Neuquén, el clima de esta mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso, acompañado por temperaturas agradables que alcanzarán mínimas de aproximadamente 30.05°C. El viento se hará presente con una velocidad máxima de 27 km/h. Es crucial mantener atención al nivel de humedad, que será elevado y podría generar una sensación térmica ligeramente superior.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
En la tarde y noche, Neuquén experimentará cielos parcialmente despejados y la temperatura máxima alcanzará unos moderados 17°C. Los vientos continuarán soplando a una velocidad de hasta 22 km/h, lo que puede incrementar la sensación de frío por momentos. A pesar de la ausencia de lluvias, la alta humedad persistirá, haciendo que el clima se sienta un poco más denso. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios abruptos en la temperatura, que son comunes en esta región.
Observaciones astronómicas
El sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16 de este domingo 26 de octubre de 2025, permitiendo disfrutar de un día con aproximadamente nueve horas y veintinueve minutos de luz diurna. Esta información es útil para aquellos interesados en actividades al aire libre que dependen de la luz natural.