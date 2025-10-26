Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 26 de octubre de 2025

Clima actual

Condiciones climáticas para la mañana en Salta

Hoy en Salta, el clima se presentará con un estado parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 3.4°C, lo que indicará un inicio de día bastante fresco. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de alrededor de 8 km/h. Se puede esperar que la humedad alcance un máximo de 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima seguirá mostrando condiciones nubosas aunque las temperaturas incrementarán a un máximo de 21.2°C. La brisa continuará soplando, con una velocidad similar a lo observado por la mañana, alrededor de 8 km/h. No se esperan precipitaciones durante el resto del día, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre bajo un clima fresco pero agradable.