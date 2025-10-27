A qué hora vuelve la lluvia a Buenos Aires: inesperado cambio en el clima
La semana en Buenos Aires comenzó con un clima frío, tras un descenso marcado en la temperatura. Como si fuera poco, el pronóstico advirtió que se acercan lluvias antes de lo esperado sobre el territorio del AMBA, este lunes 27 de octubre.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comienzo de la semana tendrá precipitaciones, aunque serían leves.
Cabe recordar que la madrugada del sábado tuvo un fuerte temporal de lluvias que produjeron importantes inundaciones en distintas zonas bonaerenses, sobre todo en el noreste del Conurbano.
A qué hora llueve en Buenos Aires
En detalle, el SMN advirtió que este lunes 27 de octubre se darán lloviznas sobre la noche. Las probabilidades se ubican en el 40%, por lo que se espera una caída de agua leve, aunque puede resultar molesta si no se cuenta con paraguas.
Un punto a tener en cuenta es que por la tarde se darán ráfagas de viento, que tocarán los 50 kilómetros por hora.
La buena noticia es que este fenómeno no se extenderá por mucho tiempo, ya que el martes 28 no se esperan nuevas lluvias sobre Buenos Aires.
Cómo sigue el clima de la semana en Buenos Aires
- Martes 28 de octubre: la mínima tendrá una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°, y también con cielo mayormente nublado.
- Miércoles 29 de octubre: mínima de 6° y máxima de 17°, con algunas lloviznas en las primeras horas del día, para luego pasar a un cielo mayormente nublado.
- Jueves 30 de octubre: la temperatura variará entre 11° y 18°, además de que el cielo estará entre nublado y parcialmente nublado.
- Viernes 31 de octubre: el día más caluroso de la semana, con una máxima de 21°, mientras que la mínima estará en 12°. La nubosidad seguirá siendo intensa.