A qué hora vuelve la lluvia a Buenos Aires: inesperado cambio en el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre las precipitaciones que retornarán al AMBA antes de lo esperado.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Daniel Vides/NA.

La semana en Buenos Aires comenzó con un clima frío, tras un descenso marcado en la temperatura. Como si fuera poco, el pronóstico advirtió que se acercan lluvias antes de lo esperado sobre el territorio del AMBA, este lunes 27 de octubre.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el comienzo de la semana tendrá precipitaciones, aunque serían leves.

Lluvia. Foto: Freepik

Cabe recordar que la madrugada del sábado tuvo un fuerte temporal de lluvias que produjeron importantes inundaciones en distintas zonas bonaerenses, sobre todo en el noreste del Conurbano.

A qué hora llueve en Buenos Aires

En detalle, el SMN advirtió que este lunes 27 de octubre se darán lloviznas sobre la noche. Las probabilidades se ubican en el 40%, por lo que se espera una caída de agua leve, aunque puede resultar molesta si no se cuenta con paraguas.

Se esperan lluvias para este lunes 27 de octubre. Foto: SMN

Un punto a tener en cuenta es que por la tarde se darán ráfagas de viento, que tocarán los 50 kilómetros por hora.

La buena noticia es que este fenómeno no se extenderá por mucho tiempo, ya que el martes 28 no se esperan nuevas lluvias sobre Buenos Aires.

Cómo sigue el clima de la semana en Buenos Aires

Clima extendido para Buenos Aires. Foto: SMN