Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Clima Diario

Hoy en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un día parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales se mantendrán entre los 5.6°C, brindando un inicio de día fresco y sin precipitaciones significativas a destacar, pues no se esperan lluvias durante esta franja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 15.7°C, y el cielo continuará con nubosidad parcial. Se esperan vientos predominantemente del noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. La humedad promedio se mantendrá al ucos por aproximadamente 55%, lo que podría generar una sensación térmica agradable en las calles de Buenos Aires sin excesiva sofocación.