Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 27 de octubre de 2025, 06:00

Hoy en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un día parcialmente nuboso. Las temperaturas matinales se mantendrán entre los 5.6°C, brindando un inicio de día fresco y sin precipitaciones significativas a destacar, pues no se esperan lluvias durante esta franja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 15.7°C, y el cielo continuará con nubosidad parcial. Se esperan vientos predominantemente del noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. La humedad promedio se mantendrá al ucos por aproximadamente 55%, lo que podría generar una sensación térmica agradable en las calles de Buenos Aires sin excesiva sofocación.