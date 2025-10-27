¿Vuelven las lluvias?: cómo estará el clima este lunes 27 de octubre en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el inicio de la semana, que podría contar con clima inestable.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

La semana arranca con clima inestable en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, ya que podrían registrarse algunas lluvias, junto con un leve descenso de las temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el lunes tendría probabilidad de lluvias aisladas en la madrugada, mejorando desde la mañana con cielo nublado para el resto de la jornada.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 15 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

El martes volvería a tener buenas condiciones, con cielo nublado en la madrugada y mayormente nublado durante el resto de la jornada, junto a marcas térmicas de entre 5 y 15 grados.

Para el miércoles se mantendría el buen clima, con cielo mayormente nublado; junto con temperaturas de entre 6 y 17 grados.