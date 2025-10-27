Video: se incendió una formación del Tren Urquiza y causó pánico entre los pasajeros

El incendio tuvo lugar en la estación Aratta y provocó la demora en el servicio del tren. Los agentes que trabajaban en el lugar confirmaron que no se detectaron heridos.

Incendio en el Tren Urquiza. Foto: X @AmbaTransporte

Los pasajeros del Tren Urquiza se llevaron un susto este lunes luego de que una formación se incendie en la estación Aratta, provocando la demora en el servicio, que debió verse limitado entre las estaciones Lynch y Lemos.

Problemas en la línea Urquiza. Video: X @MascariniMarce

Según trascendió, los agentes que trabajaban en el lugar confirmaron que no se detectaron heridos.

Videos y fotos de las redes sociales muestran cómo el humo comienza a salir de la formación, mientras los pasajeros corren en dirección contraria.

Las imágenes del incendio en el Tren Urquiza

Problemas en la línea Urquiza. Video: X @AmbaTransporte

Problemas en la línea Urquiza. Video: X @AmbaTransporte

Antecedente cercano

El jueves pasado, otro incidente tuvo como protagonista al Ferrocarril General Urquiza. Dos formaciones chocaron en la estación General Lemos, en San Miguel, donde se registraron al menos 12 heridos.

Cabe aclarar que las personas afectadas sufrieron heridas leves, por lo que no hubo que lamentar golpeados ni dañados en mayor nivel.

Fuentes policiales informaron que la colisión se produjo poco antes de las 20, cuando ambas formaciones ingresaban a la estación terminal de esa zona del partido de San Miguel, en el noroeste del conurbano, cada una por vías separadas.