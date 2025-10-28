Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 28 de octubre de 2025

Clima de hoy

Pronóstico del tiempo para Tucumán esta mañana

Este martes en Tucumán, se espera que el clima presente condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de 8.5°C. A lo largo de la primera parte del día, los vientos soplarán hasta 11 km/h. La humedad relativa del aire será de un máximo de 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 22.4°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Durante la noche, se prevé que las nubes continúen, aunque la probabilidad de precipitaciones es baja. Los vientos serán más moderados, rondando los 11 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 28 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en Tucumán está previsto para las 08:06, mientras que el atardecer será a las 18:35. Estos horarios ofrecen una óptima oportunidad para observaciones astronómicas si las condiciones del cielo lo permiten.

Nota: Las horas de salida y puesta del sol son aproximadas y pueden variar levemente.