Cuánto cuesta el innovador alfajor de pistacho y cucurucho que se consagró campeón del Mundial del Alfajor

Todo empezó con la intención de fusionar dos íconos del gusto local en un solo producto que rompiera esquemas. Así surgió el “alfajor cubanito”, una propuesta que combina lo artesanal con la innovación, y que rápidamente conquistó el mercado.

Alfajor de pistacho Arbanit. Foto: Instagram @arbanit.fellow

La moda Dubai suele asociarse con productos costosos y lujosos, pero ahora una marca llegó para romper con ese paradigma y reversionar el clásico alfajor. Con dos tapas de cucurucho y un relleno de pistacho, Arbanit, la marca que ganó el oro al mejor alfajor industrial, propone un sabor que sorprende y marca tendencia.

Estos alfajores cubanitos, llamados “Arbajor”, ofrecen una propuesta divertida y diferente que combina creatividad y sabor en cada bocado. Lo mejor de todo es que se destacan por su bajo precio. ¿Quién dijo que todo lo que tiene sabor a pistacho tiene que ser caro?

¿Cuánto salen los alfajores de pistacho de Arbanit?

El famoso “Arbajor”, como lo llaman sus fanáticos, viene en dos versiones irresistibles: el de pistacho, con un precio sugerido de $2.200, y el clásico de dulce de leche, que se consigue por $1.600. Dos opciones que combinan sabor, textura y una propuesta innovadora, pensada para quienes buscan algo distinto.

Dónde se consiguen los alfajores de pistacho y cucurucho

La marca se encuentra en todo Buenos Aires. En kioscos, en las principales cadenas de supermercados: Coto, Día, Carrefour. También en estaciones de servicio como Shell, YPF y Axion. Además, en grandes distribuidoras como MarshMellow y en locales como Open 25 y Farmacity.

Arbanit en el Campeonato Mundial del Alfajor. Foto: Instagram @arbanit.fellow

Arbanit, la marca que reinventó el clásico alfajor

Arbanit nació en Rosario, Santa Fe, con una idea clara: reinventar los clásicos argentinos con un toque moderno y divertido. Todo empezó con la intención de fusionar dos íconos del gusto local —el alfajor y el cucurucho— en un solo producto que rompiera esquemas. Así surgió el “alfajor cubanito”, una propuesta que combina lo artesanal con la innovación, y que rápidamente conquistó el mercado.

En 2025, Arbanit alcanzó uno de sus mayores reconocimientos al ganar la medalla de oro al mejor alfajor industrial en la competencia mundial del Alfajor. Este premio no solo confirmó su éxito, sino que también consolidó a la marca como un ejemplo de creatividad e innovación dentro de la industria argentina.