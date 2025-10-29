Premios millonarios para el Gordo de Navidad 2025: cómo participar y qué día se anuncia al ganador

El billete entero cuesta $50.000, pero también se puede adquirir una fracción por $5.000. Promete ser uno de los sorteos más importantes de los últimos años, por las cifras millonarias que contempla.

Se acerca del Gordo de Navidad. Foto: Pixabay.

Dos clásicos de fin de año que despiertan ilusión entre miles personas: es que la provincia de Buenos Aires dio inicio a la venta oficial de los billetes del Gordo de Navidad y el Sorteo de Reyes.

Este año, la Lotería de la Provincia ofrecerá un pozo de más de $1.750 millones en premios para el Gordo de Navidad y $500 millones para el Sorteo de Reyes, boletos que están disponibles en las 4.300 agencias oficiales distribuidas por todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

El Gordo de Navidad otorga premios millonarios.

El sorteo del Gordo de Navidad

Este Gordo de Navidad 2025 se perfila como uno de los sorteos más importantes de la historia reciente, ya que su primer premio es superior a los $800 millones. Para el segundo lugar está previsto que el ganador reciba $250 millones y el tercero, $65 millones.

Para el cuarto y quinto puesto, los premios serán de 25 millones y $12 millones, respectivamente por el billete entero.

También se premiarán las terminaciones y aproximaciones al primer premio, lo que da más posibilidades de ganar. En total, la cifra que podría repartirse asciende a $1.755.750.000.

Los interesados en participar pueden comprar el billete entero que cuesta $50.000 o una fracción de $5.000. Como sucede en cada edición, los jugadores podrán elegir por su “número de la suerte”, emitido en el momento por la terminal de la agencia.

La ilusión de las familias por ganar el Gordo de Navidad. Foto: Unsplash.

El sorteo, este año, se hará el viernes 26 de diciembre a las 21 horas en el tradicional Salón de Sorteos de la Lotería bonaerense. Será transmitido en vivo por su canal oficial de YouTube, lo que permite la transparencia del proceso.

Una vez más tendrá lugar una importante tradición de cada año, el Gordo de Navidad, que despierta ilusión en las familias argentinas que aspiran a un cambio de vida si logran ganarlo.