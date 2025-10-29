Un sabor de oro: dónde conseguir el alfajor relleno de pistacho de la marca reconocida en el Mundial 2025

Esta propuesta innovadora incluye tapas de alfajor de cucurucho y combina el sabor premium con el espíritu artesanal.

Nuevo alfajor de pistacho. Foto: Instagram/arbanit.fellow

Luego de ser nombrada como la mejor marca de Alfajor Industrial de Kiosco en el Campeonato Mundial del Alfajor 2025 y obtener un premio de oro gracias a su producto Arbanit Fellow – Alfajor de cucurucho con dulce de leche, Arbanit sorprendió a sus clientes con un nuevo lanzamiento que promete conquistar los paladares.

Se trata del nuevo alfajor relleno de pistacho, una propuesta innovadora que incluye tapas de alfajor de cucurucho y combina el sabor premium con el espíritu artesanal.

Nuevo alfajor de pistacho. Video: Instagram/arbanit.fellow

Cómo surgió la marca Arbanit

Ivo y Gabi comenzaron con una receta familiar de los clásicos cubanitos. Comenzaron a venderlos en bandejas en todos los parques de Rosario, pero lo que los ayudó fue el boca a boca, ya que en menos de 3 años ya estaban en más de 50 mil puntos de venta.

En la actualidad, además de estar en todos los kioscos del país, también exportan a Uruguay, Paraguay y Aruba con su lema “el sabor de la felicidad”. Arbanit está en Instagram bajo el usuario @arbanit.fellow y allí se pueden ver todos los lanzamientos.

Nuevo alfajor de pistacho. Foto: Instagram/arbanit.fellow

Un deleite para el paladar: alfajores de brownie con dulce de leche, imposibles de resistir

Estos alfajores combinan la intensidad del chocolate con la dulzura y suavidad del dulce de leche, por lo que son el equilibrio ideal para el deleite de cualquier paladar.

Y, por supuesto, también se suma la textura irresistible del brownie en cada bocado. Y es que hay una versión ideal que reúne estos tres ingredientes y los combina con una magia especial. Por supuesto, el resultado es un alfajor con un sabor intenso, con contraste de texturas y una presentación irresistible.

La clave de esta versión gourmet radica en reemplazar la masa tradicional por un brownie húmedo y de gran suavidad.

En medio de su corazón de dulce de leche y recubierto con un baño de chocolate se genera un contraste perfecto entre el dulzor y el relleno. Algo que lo vuelve irresistible.

Alfajores de brownie con dulce de leche. Foto: Grok.

Ingredientes para hacer 12 alfajores de brownie

Para el brownie : 150 g de chocolate semiamargo, 120 g de manteca, 200 g de azúcar, 3 huevos, 100 g de harina común, una pizca de sal y una cucharadita de esencia de vainilla.

Para el relleno : 300 g de dulce de leche repostero.

Para la cobertura: 200 g de chocolate amargo para baño.

Cómo preparar alfajores de brownie