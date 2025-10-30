Después del mini invierno, se espera una fuerte tormenta con actividad eléctrica para el fin de semana a Buenos Aires: las zonas afectadas

Meteored indicó que se esperan precipitaciones a partir del viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

Lluvia, tormentas, clima. Foto: NA.

Luego de que Buenos Aires registre bajas temperaturas, se esperan nuevas lluvias y tormentas. De esta manera, habrá un cambio drástico en el clima en varias provincias de Argentina.

Meteored indicó que se esperan precipitaciones a partir del viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, con foco en el centro y norte del país.

A qué zonas afectará

La provincia de Buenos Aires será de las zonas afectadas por la alerta por tormentas para el viernes entrante. Se vienen lluvias aisladas afectarán a la zona sudoeste, tal como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Patagones, Tres Arroyos y Trenque Lauquen.

La misma advertencia rige para La Pampa, San Luis y Mendoza para esta misma jornada.

Servicio meteorológico para el fin de semana Foto: Meteored

Para el sábado seguirá la alerta por lluvias solo para San Luis. A su vez, se sumarán Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

¿Cómo estará el clima para el domingo en Buenos Aires?

Según la evolución del modelo de referencia ECMWF, la inestabilidad seguirá siendo protagonista tanto en el norte como el este de Argentina.

En ese sentido, podrían presentarse chaparrones o tormentas aisladas en sectores como el Litoral y la provincia de Buenos Aires. Durante el domingo, se esperan temperaturas más primaverales de hasta 25° C de máxima y mínimas de 9° C.

Vuelve el calor a Buenos Aires: qué día de la semana se registrarán las temperaturas más altas

En este contexto, en plena primavera, todos se preguntan lo mismo:cuándo volverán a subir las temperaturas en medio de este clima tan inusual para esta época del año.

Hacia el fin de semana, Buenos Aires experimentará un ascenso progresivo de las temperaturas. El jueves habrá posibilidad de lloviznas al mediodía, con una mínima de 13 °C y máxima de 19 °C.

Pronóstico del tiempo en CABA. Foto: SMN.

El viernes se espera un día parcialmente nublado, con sol durante el mediodía y la tarde, mientras que la mañana y la noche permanecerán con cielos cubiertos, y temperaturas que oscilarán entre 12 °C y 19 °C.

El sábado será mayormente soleado, con algunas nubes, y marcará un aumento notable de la temperatura, con mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Para cerrar la semana, el domingo continuará la combinación de sol y nubes, con valores similares, mínima de 14 °C y máxima de 25 °C.

Por último, para comenzar la semana siguiente, el lunes se espera un día cálido y soleado, con mínima de 17 °C y máxima de 27 °C.