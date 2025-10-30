El alfajor con “corazón” que conquistó Buenos Aires: un relleno revolucionario con abundante dulce de leche y más

Entre tantas opciones, este alfajor se distingue por ser el pionero en su tipo, gracias a su exquisita combinación de sabores que lo convirtió en un favorito de los argentinos.

Alfajores Guolis. Foto: guolis.com.ar

Una delicia rellena de dulce de leche que se puede disfrutar en cualquier momento del día: ya sea en el desayuno, en la merienda o como postre cuando surge el antojo de algo dulce. Con estas simples palabras, los argentinos saben bien que hablamos de los alfajores, un símbolo nacional que forma parte de nuestra vida cotidiana.

Y, aunque la variedad de alfajores en nuestro país es infinita, hay uno que se destaca por ser el pionero en el relleno de “corazón”, gracias a su exquisita combinación de dulce de leche y una mermelada deliciosa que todos elogian.

Alfajor Guolis. Foto: Instagram @guolis

El alfajor con “corazón” que conquistó Buenos Aires

Los alfajores Guolis comenzaron como una pastelería artesanal en un garage a fines de los años 90 y, con el paso del tiempo, se consolidaron como productores de alimentos premium, destacándose por la excelencia de sus productos.

“Hace más de 10 años reversionamos el típico alfajor argentino haciendo su relleno de dulce de leche con un centro de mermelada, por lo que somos los creadores del alfajor con corazón”, destacan desde alfajores Guoli.

Alfajor Guolis. Foto: Instagram @guolis

Dentro de la línea “Corazón de Frutas”, Guolis ofrece cuatro variedades para todos los gustos:

Dulce de leche, vainilla, frutilla y chocolate

Dulce de leche, cacao, frambuesa y chocolate

Dulce de leche, vainilla, manzana y chocolate

Dulce de leche, vainilla, coco y chocolate

Además, se sumaron a la moda Dubái y presentaron un nuevo lanzamiento: el Extra Blend con masa de cacao, relleno de pistacho y corazón de frambuesa.

Nuevo lanzamiento de alfajor Guolis. Foto: Instagram @guolis

“Esos alfajores son lo mejor que hay. Distinto a todo y riquísimos. Realmente son increíbles y la atención es excelente. El dulce de leche es buenísimo también”. “Muy ricos los Guolis… el blend de frambuesa es el más rico de los de fruta… un alfajor que entiende el equilibrio entre dulce y fruta". “Alfajores artesanales. Abundante relleno. Surtidos con sabores diferentes… Exquisita la combinación con frambuesa”, son algunos de los elogios que reciben de los usuarios.

Sin embargo, la oferta no se limita únicamente a alfajores, sino que también incluye bocaditos, budines, cookies, conitos, dulce de leche, frutos con chocolate, galletitas de limón y torta galesa.

Cuánto cuestan los alfajores Guolis

Los alfajores Guolis se comercializan en docenas y medias docenas. La docena tiene un precio de $32.550, mientras que la media docena cuesta $16.380, lo que deja el valor aproximado de cada unidad en $2.700.

Precio de alfajores Guolis. Foto: guolis.com.ar

Precio de alfajores Guolis. Foto: guolis.com.ar

Dónde comprar alfajores Guolis en CABA

Tribunales - Uruguay 776: tienda y café.

Florida - Lavalle 580: tienda y servicio take away de café.

Recoleta - Av. Santa Fe 1928: tienda y servicio take away de café.

Belgrano - Av. Cabildo 2015: tienda y servicio take away de café.

Todos los locales están disponibles para visitar o pedir para llevar.