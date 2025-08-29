Cómo hacer los mejores alfajores santafesinos: una receta irresistible con historia y tradición
El alfajor santafesino es mucho más que un dulce: es parte de la historia gastronómica argentina. Se cree que se inventó apenas unas décadas después de la Revolución de Mayo, y desde entonces se convirtió en un infaltable en celebraciones y meriendas. De tres pisos, relleno de abundante dulce de leche y cubierto con un glaseado blanco, es un ícono que todavía enamora a generaciones enteras.
En esta ocasión, el reconocido cocinero Roberto Petersen, referente de la cocina en Buenos Aires y figura de @elgourmet, compartió en su cuenta de TikTok (@robertopetersen_) una versión casera y deliciosa para preparar este clásico en casa.
Receta para hacer los mejores alfajores santafesinos
Ingredientes (24 alfajores de 3 tapas)
Para la masa:
- 500 g de harina 0000
- 5 yemas
- 100 g de manteca pomada
- 100 g de agua
- 20 g de licor de anís (o reemplazar por vodka, gin o alcohol común)
- 1 pizca de sal
Para el relleno:
- Dulce de leche repostero (cantidad necesaria)
Para el glasé:
- 75 g de claras
- 200 g de azúcar impalpable
- 1 cda. de jugo de limón
- 200 g de azúcar + 50 g de agua (para el almíbar)
Paso a paso
1. Masa
- En un bowl, unir harina, yemas, manteca pomada, agua, licor de anís y sal con la ayuda de un cornet.
- Amasar bien y dejar descansar 30 minutos.
- Estirar la masa bien fina, pinchar con tenedor o rueda y cortar discos de 8 cm de diámetro.
- Colocar en una placa con papel manteca o silicona y hornear a 180 °C por 7/8 minutos, hasta que tomen un dorado suave.
2. Glaseado
- Batir las claras con el azúcar impalpable y el jugo de limón hasta lograr picos firmes.
- En una cacerola, hacer un almíbar con los 200 g de azúcar y 50 g de agua hasta alcanzar 118 °C (si no tenés termómetro: cuando las burbujas se vuelven más grandes y densas).
- Incorporar el almíbar en forma de hilo al merengue, batiendo constantemente hasta que enfríe.
3. Armado
- Colocar dulce de leche entre las tapas.
- Armar con tres tapas como los tradicionales, o animarse a cuatro y hasta cinco si las hiciste bien finitas.
- Cubrir primero los bordes y después la superficie con una buena capa de glasé.
- Dejar secar hasta que el glaseado endurezca.
Tips y curiosidades
- Aguantarse a comerlos al día siguiente: mito o no, muchos dicen que así quedan más ricos.
- Para que las tapas queden todas del mismo grosor, podés poner una silicona encima durante los primeros minutos de cocción.
- Si el glasé empieza a secarse antes de terminar, sumale una cucharada de agua caliente y listo.
Perfectos para la merienda con unos buenos mates o café, los alfajores santafesinos son un pedacito de historia argentina. Y gracias a la receta que Roberto Petersen compartió en su cuenta de TikTok, hoy cualquiera puede animarse a prepararlos en casa con un resultado profesional y bien argentino.