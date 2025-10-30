Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima en Catamarca

Hoy en Catamarca, el clima presentará cielos parcialmente nubosos durante toda la jornada. Las temperaturas ascenderán gradualmente desde los 6.4°C en la mañana, alcanzando una máxima de 23.7°C por la tarde. Se espera un día sin precipitaciones, con vientos que llegarán a una velocidad máxima de 33 km/h, ofreciendo un ambiente fresco y agradable para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, el cielo seguirá estando parcialmente nuboso, con temperaturas que no deberían superar los 23.7°C según las previsiones actuales. La humedad relativa alcanzará un 65%, lo que podría dar una sensación térmica más baja durante las horas del anochecer. Los vientos continuarán moderados, garantizando un clima estable en la región. Durante la noche, la mínima se acercará nuevamente a los 6.4°C, invitando a disfrutar de un aire más fresco y confortable.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Con el cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, es un buen día para salir con una chaqueta liviana por la mañana y ropa cómoda durante la tarde. Es importante mantenerse hidratado y aprovechar las agradables condiciones para realizar actividades al aire libre.