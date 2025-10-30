Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Córdoba, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, proporcionando un fresco inicio del día. La humedad alcanzará niveles moderadamente altos con un promedio del 54%, tal como es habitual durante esta época del año. No se espera precipitación en las primeras horas del día, por lo que el ambiente se mantendrá seco. Los vientos podrían alcanzar velocidades máximas de 23 km/h, lo que aportará una leve brisa al transitar matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, se espera que el cielo continúe nublado, pero sin riesgo de precipitaciones, lo que permite planificar actividades al aire libre. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, proporcionando un clima agradable para disfrutar del día. Durante la noche, las condiciones climáticas mantendrán las mismas características con una ligera disminución de la temperatura hacia la medianoche. La velocidad del viento se reducirá levemente, asegurando una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 30 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:12, mientras que la puesta del sol será a las 18:21. Estos eventos, aunque breves, aportarán momentos de tranquilidad y belleza al día.