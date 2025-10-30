Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima en Corrientes
jueves, 30 de octubre de 2025, 06:03

Pronóstico del clima para Corrientes esta mañana

En la mañana de hoy en Corrientes, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 8.2°C y los 18.8°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 9 km/h, alcanzando velocidades más elevadas en ráfagas, llegando hasta los 19 km/h. La humedad alcanzará un nivel máximo del 94%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones meteorológicas mantengan el cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, y los vientos continuarán siendo una característica del clima, aunque disminuirán ligeramente su intensidad. La humedad también disminuirá ligeramente, brindando una sensación más fresca y confortable.