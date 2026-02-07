El subte podría llegar a General Paz. Foto: Gemini IA.

Tras la reactivación del proyecto para crear la Línea F de subte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que analiza llevar la red hasta la avenida General Paz. La posibilidad fue adelantada por el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartúa, quien sostuvo en una entrevista que el buen vínculo con el Ejecutivo nacional abre la puerta a una integración más amplia del sistema de transporte.

De avanzar el proyecto, se abriría la posibilidad de que el subte llegue a barrios del norte de la Ciudad que limitan con la avenida General Paz. Entre ellos aparece Saavedra, uno de los sectores históricamente más postergados en materia de transporte subterráneo.

También podrían verse beneficiados Villa Pueyrredón, un barrio que hoy depende en gran medida del transporte de superficie, y Villa Devoto, en especial su zona norte, donde la demanda de conectividad es elevada. Por el momento, sin embargo, no se definió qué línea se extendería ni cuál sería la traza exacta ni el barrio que funcionaría como punto final del recorrido.

El subte podría extenderse hasta General Paz. Foto: Archivo

Qué se sabe de la posible extensión del subte hasta General Paz

La iniciativa se enmarca dentro de un plan integral de movilidad que busca fortalecer la conexión entre el subte y los ferrocarriles metropolitanos, además de incorporar un monorriel de tecnología avanzada sobre la traza de la avenida General Paz.

En ese sentido, Bereciartúa planteó la posibilidad de llevar las líneas de subte hasta ese límite de la Ciudad y complementar el sistema con un monorriel moderno. “Hoy muchas ciudades del mundo aplican este tipo de soluciones con resultados muy positivos”, afirmó en diálogo con La Política Online.

“Valorizaría enormemente la zona cercana a la General Paz, de ambos lados, tanto en la Provincia como en la Ciudad, con nueva inversión privada. Podemos pensar en estacionamientos en áreas de encuentro”, agregó.

El subte podría extenderse hasta General Paz. Foto: Wikipedia

Según detalló el funcionario, una eventual ampliación de la red permitiría crear puntos de combinación estratégica en los cruces de la General Paz con las principales líneas ferroviarias, entre ellas el Mitre, el Belgrano Norte, el Belgrano Sur y el San Martín.

Pensada como una ciudad de perfil policéntrico, el funcionario subrayó que ese objetivo también impulsó la construcción del Trambus norte-sur, con traza por Acoyte y Rivadavia. “Lo que buscamos es que la Ciudad tenga accesibilidad en todos los barrios, y no solo en algunos”, continuó.

La idea de extender el subte hacia el norte no es nueva. De acuerdo con información publicada por Saavedra Online, ya entre 1957 y 1964 el denominado Plan Cóndor contemplaba la ampliación de la red, con estaciones proyectadas en Puente Saavedra y en las inmediaciones del Parque Sarmiento.