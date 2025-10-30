Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima del Día
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de octubre de 2025, 06:05

Esta mañana en Salta se podría experimentar un clima con nubes parciales. Las temperaturas mínimas se ubicarán en 3.4°C y se pronostica que la máxima alcanzará alrededor de los 21.2°C. Con un viento leve soplando a una velocidad media de 22 km/h, se espera que la humedad permanezca considerable durante la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avanza el día, la previsión señala que el cielo seguirá mayormente nublado. Las condiciones de la tarde estarán marcadas por temperaturas que alcanzarán los 21.2°C. Vientos moderados que llegan a los 22 km/h se mantendrán. Para la noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que tenderán a estabilizarse más cerca de los valores de la mañana.