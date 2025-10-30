Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima del Día

Esta mañana en Salta se podría experimentar un clima con nubes parciales. Las temperaturas mínimas se ubicarán en 3.4°C y se pronostica que la máxima alcanzará alrededor de los 21.2°C. Con un viento leve soplando a una velocidad media de 22 km/h, se espera que la humedad permanezca considerable durante la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avanza el día, la previsión señala que el cielo seguirá mayormente nublado. Las condiciones de la tarde estarán marcadas por temperaturas que alcanzarán los 21.2°C. Vientos moderados que llegan a los 22 km/h se mantendrán. Para la noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que tenderán a estabilizarse más cerca de los valores de la mañana.