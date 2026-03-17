Credencial de PAMI. Foto: PAMI.

Para acceder a las prestaciones de PAMI, los afiliados deben contar con una credencial válida que permita acreditar su identidad dentro del sistema de la obra social. En 2025, este requisito continúa siendo fundamental para realizar trámites, solicitar medicamentos o validar turnos médicos.

En este contexto, la credencial provisoria con código QR se consolidó como una de las alternativas más prácticas para quienes no cuentan con la versión plástica o prefieren una opción digital más rápida de obtener.

Credenciales vigentes del PAMI. Foto: pami.org.ar

¿Qué es el carnet provisorio de PAMI y quiénes pueden solicitarlo?

La credencial es el documento que permite confirmar la afiliación al organismo y acceder a todas sus prestaciones. Esto incluye desde la entrega de medicamentos en farmacias hasta la gestión de turnos médicos o trámites administrativos, tanto de forma presencial como virtual.

Por ese motivo, la obra social ofrece distintas modalidades de credenciales que se adaptan a las necesidades de cada afiliado.

Cómo gestionar la credencial provisoria de PAMI a través del código QR

Una de las opciones más utilizadas actualmente es la credencial provisoria con código QR, que puede obtenerse de manera sencilla a través de internet. El trámite se realiza desde el sitio web oficial de PAMI siguiendo unos pocos pasos:

Ingresar a la página oficial del organismo. Seleccionar la opción “credencial provisoria”. Completar los datos solicitados: número de afiliación y CUIL. Validar la información para generar el documento.

Una de las opciones más utilizadas en PAMI actualmente es la credencial provisoria con código QR. Foto: Pexels / Grok IA.

Una vez finalizado el proceso, la credencial puede descargarse e imprimirse para presentarla cuando sea necesario.

Guía rápida: cómo descargar la credencial desde el sitio oficial de PAMI

Además del trámite web, los afiliados también pueden obtener la credencial desde la aplicación oficial de PAMI disponible para teléfonos móviles.

Luego de descargar la app, el usuario debe registrarse con sus datos personales y acceder a la sección de credenciales. Allí podrá solicitar la versión digital, que queda almacenada directamente en el celular para su uso inmediato.

Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes prefieren manejar sus trámites desde el teléfono y contar siempre con el documento a mano.

La app MI PAMI permite realizar muchos trámites de manera online. Foto: Unsplash.

¿Qué credenciales de PAMI están vigentes en 2025?

Actualmente, la obra social reconoce cuatro formatos diferentes de credencial que permiten acreditar la identidad del afiliado y acceder a los servicios del sistema.

Credencial digital: disponible dentro de la aplicación oficial, incluye un código QR para validación inmediata y se actualiza automáticamente.

Credencial provisoria con QR: se obtiene desde la web, puede imprimirse y tiene una validez de 60 días, con posibilidad de renovación.

Credencial plástica: aunque ya no se emiten nuevas, las existentes continúan siendo válidas para realizar trámites y acceder a prestaciones.

Credencial tipo ticket: se genera en las terminales de autogestión ubicadas en las sedes de PAMI y tiene una duración aproximada de 30 días.

Cada una de estas opciones permite validar la afiliación sin inconvenientes y acceder a los distintos beneficios que brinda el sistema de salud destinado a jubilados y pensionados en Argentina.