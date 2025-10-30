Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Clima Actual

Hoy en Tierra del Fuego, se anticipa un inicio de jornada con cielos parcialmente nublados y temperaturas rondando entre -0.6°C como mínima y subiendo a un máximo de 2.9°C. Una brisa ligera acompañará el día, haciendo que el clima se sienta aún más fresco. La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, situándose en un 96% durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables, con cielos continuando parcialmente nublados. El viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h, ofreciendo una sensación térmica notablemente fresca debido a su procedencia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 30 de octubre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas para el día de hoy, el sol se elevará en el horizonte a las 09:54 y se despedirá a las 17:12. Estas horas son cruciales para quienes planean actividades al aire libre. Siempre considere el tiempo que queda disponible de luz natural.

Con un máximo porcentaje de humedad que alcanza el 99%, es recomendable mantenerse hidratado y abrigarse adecuadamente para evitar cualquier contratiempo relacionado con la salud. Sin lluvias previstas, aprovechar este día para actividades bajo techo puede ser una estrategia sabia.