Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 30 de octubre de 2025

Tiempo en Tucumán
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de octubre de 2025, 06:07

Pronóstico del clima en Tucumán para la mañana de hoy

En Tucumán, este jueves 30 de octubre de 2025, la mañana empieza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que bajarán a los 8.5°C. No se espera precipitación en las primeras horas del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La humedad estará en un nivel moderado del 41%, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que avance la jornada, el clima se mantendrá sin lluvias y el cielo variará entre parcialmente nublado y despejado. Por la tarde, se espera que la temperatura máxima alcance los 22.4°C, lo cual será ideal para aquellos que deseen disfrutar del aire libre. Por la noche, las condiciones seguirán siendo estables, con temperaturas descenciendo ligeramente.