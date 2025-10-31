ANSES actualizó un requisito clave para mantener una pensión fundamental en noviembre 2025

Para cobrar la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, el organismo previsional establece algunas normas indispensables.

Prestación por Desempleo. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene un requisito clave para seguir cobrando un monto que resulta fundamental para sus titulares: la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

Cabe señalar que la prestación es otorgada a aquellas personas que no están aptas para trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, las auditorías impulsadas por el Gobierno descartarán a un grupo de beneficiarios en noviembre 2025.

Trámite en la ANSES. Foto: X @ansesgob

El nuevo requisito para conservar la pensión por invalidez

A partir de ahora, existe un nuevo requisito obligatorio para conservar el beneficio: actualizar la dirección postal.

La medida busca evitar que los beneficiarios pierdan la pensión por no responder a citaciones que nunca les llegan. Además, se habilitaron dos nuevas sedes de la ANDIS en Paraná (San Martín 505) y CABA (Ramsay 2250), abiertas de lunes a viernes.

Cómo actualizar la dirección postal en ANSES

Actualizar tu domicilio en ANSES puede hacerse de forma rápida y sencilla ingresando a Mi ANSES (desde la web www.anses.gob.ar o descargando la app), con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Luego, hay que seleccionar la opción “Información personal” para después elegir “Domicilio y datos de contacto”. El trámite también se puede hacer en una delegación de ANSES, sin necesidad de turno.

Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.

Quiénes pueden cobrar la pensión por invalidez

Incapacidad total y permanente (66% o más de disminución en la capacidad laboral).

No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva o no contributiva.

No estar empleado ni registrado como autónomo o monotributista (excepto monotributo social).

No tener ingresos suficientes ni familiares obligados legalmente a brindar sustento.

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país (extranjeros: 10 años de residencia).

No estar detenido ni a disposición de la justicia.

Qué documentos necesito para tramitar la Pensión por Invalidez Laboral