Problemas con la licencia de conducir: quiénes no podrán renovarla en Argentina y por qué

Cabe señalar que esta documentación es personal, intransferible y debe estar vigente para circular por las calles y rutas de todo el país.

Licencia de conducir. Foto: Vialidad Nacional

Muchas personas están atentas a los requisitos para sacar la licencia de conducir en Argentina. Claro que estos se pueden modificar según la persona que la solicite, por lo que no siempre se atraviesa por pasar o no los exámenes colocados por las autoridades.

Licencia de conducir digital. Foto: Argentina.gob.ar

La renovación periódica de la licencia de conducir es fundamental para asegurar la seguridad vial. Sin embargo, hay algunos grupos de personas que no pueden tramitarla.

Quiénes no pueden renovar la licencia de conducir en Argentina

Si bien la Ley de Tránsito facilita la renovación de la licencia, hay situaciones que pueden impedir que un conductor la obtenga, por ejemplo:

Incumplimiento de los requisitos legales : no poseer la documentación necesaria para la renovación.

No aprobar el examen psicofísico : es obligatorio y evalúa la capacidad física y mental para conducir de manera segura.

No realizar la renovación anual: a partir de los 70 años, la licencia debe renovarse cada año

Cómo renovar la licencia de conducir en Argentina

Según la reglamentación vigente, los titulares que deban renovar el carnet de conducir deberán presentar un certificado de aptitud física emitido por alguno de los centros de salud (públicos o privados) autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En tanto, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma Mi Argentina Validar los datos personales Seleccionar la opción “renovación de licencia” Abonar las boletas correspondientes Elegir los prestadores de salud para hacer el examen de aptitudes psicofísicas

Una vez que las pruebas estén realizadas y aprobadas, el prestador deberá cargar los datos en la plataforma correspondiente y el solicitante tendrá la nueva licencia en la aplicación.

Licencia de conducir; carnet de conducción. Foto: Argentina.gob.ar

¿Cuánto dura la licencia de conducir?

Conforme avanza la edad del titular, la vigencia del permiso e vuelve más corta: