Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Tiempo en Chubut
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 31 de octubre de 2025, 06:01

Hoy en Chubut, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 7.3°C, proporcionando un ambiente fresco al comenzar el día. Se espera una humedad relativa del 47%, lo que puede hacer el aire un poco denso. A lo largo de la jornada, el viento soplará a una velocidad moderada de hasta 31 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde, las condiciones continuarán con el cielo parcialmente nublado y las temperaturas alcanzarán máximas de 14.7°C. La humedad seguirá presente, con un nivel del 79%. Durante la noche, el viento disminuirá levemente, alcanzando velocidades alrededor de 28 km/h. Es recomendable estar preparado para posibles cambios de temperatura a medida que avance la noche.