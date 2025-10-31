Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy

Hoy en Córdoba, el clima amanecerá con intervalos nubosos y una sensación de frescura. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, ascendiendo a medida que avanza el día. Se prevén vientos moderados de hasta 15 km/h que podrían afectar las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el clima se tornará algo más cálido, alcanzando una temperatura máxima de 21.9°C. Las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, sin riesgo de precipitaciones. Hacia la noche, el viento disminuirá levemente, proporcionando una noche tranquila con cielos abiertos. La humedad relativa alcanzará un máximo del 54%, lo que podría generar una sensación térmica un poco más alta en algunos momentos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 31 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol mostrará su primer halo a las 08:12 a.m., despidiéndose con la puesta alrededor de las 06:42 p.m. Esto ofrece un día bastante equilibrado en términos de luz solar para disfrutar de actividades al aire libre.