Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 31 de octubre de 2025

Clima Salta

Para esta mañana en Salta, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 3.4°C, alcanzando una sensación térmica fresca. La humedad será alta, alrededor del 91%. Detalles del clima de hoy.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, la temperatura máxima rondará los 21.2°C. Continuará un cielo parcialmente nuboso con brisas leves, la velocidad del viento alcanzará los 8 km/h. Las condiciones se mantendrán estables hasta la noche. El pronóstico no anticipa precipitaciones, por lo que se espera una jornada sin lluvias.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Se recomienda mantenerse hidratado y usar ropa ligera durante el día. Al atardecer, es posible que las temperaturas desciendan, así que es aconsejable llevar una chaqueta ligera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 31 de octubre de 2025

El amanecer será a las 08:03 y el atardecer a las 18:40, lo que permitirá disfrutar de un día con buena visibilidad para cualquier actividad al aire libre.