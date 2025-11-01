Apareció en el documental más famoso: dónde queda el puesto de comida al paso para comer la mejor tortilla de papa

Este pequeño puesto de comidas trascendió sus propios límites y es uno de los destacados del street food en Latinoamérica.

"Las chicas de la 3", el street food que sale en Netflix Foto: Instagram

El negocio “Las Chicas del 3” se destaca por ser un pequeño lugar rodeado de cultura y aromas con sabores al paso. Ganó su merecida popularidad gracias a su aparición en el “Street Food Latinoamérica”, un documental gastronómico que reconoce los mejores lugares para ir a comer.

Tortilla de papas de "Las Chicas de la 3" Foto: Instagram

El puesto se destaca por tener una barra en un espacio reducido, fomentando el vínculo directo entre los comensales, invitando a comer al paso y a hacerse nuevos amigos, ya que no hay mesas ni sillas.

El lugar donde se encuentra este reconocido restaurante al paso, es el Mercado Central, un lugar de calidez y autenticidad donde la gente va a buscar las mejores ofertas posibles, lleno de aroma a frutas y verduras frescas, empapado de cultura y gente que viene y va.

Allí, el mercadito de “Las Chicas del 3” resalta no solamente por ser un local de comida al paso, sino porque además, tiene una historia de superación que supo abrirse camino en el lugar: las caras son Patricia Rodriguez Real y Romina Moore, las grandes emprendedoras que montaron este negocio familiar hace décadas.

"Las chicas de la 3", el street food que sale en Netflix Foto: Instagram

En un entorno dominado por hombres, Patricia se abrió paso y lejos de alimentarse, puso su negocio familiar, convencida de que tenía futuro dentro del Mercado Central. Luego de años, el público se amplió y hoy en día es reconocido por la gran tortilla de papas.

Calidad casera con precios accesibles: la tortilla de papas de “Las Chicas del 3”

“Las Chicas del 3” se encuentra en el corazón del Mercado Central y se convierte en una parada obligatoria, ya que su éxito se explica en su comida simple y sus precios accesibles.

La estrella del menú es, sin dudas, la tortilla de papas rellena con jamón y queso, un clásico elevado al estatus de emblema. Se caracteriza por su toque natural y artesanal, ya que las papas son peladas y cortadas a mano y la sacan a gusto del comensal: en su punto justo, babé o bien cocida.

"Las chicas de la 3", el street food que sale en Netflix Foto: Instagram

Además de encantar con la tortilla de papas, la carta de este singular restaurante al paso incluye empanadas de carne cortada a cuchillo, pizzas simples, pero sabrosas y otras delicias que hacen honor a la tradición culinaria argentina.

A pesar de su popularidad creciente, mantienen una política de precios justos, accesibles incluso para quienes trabajan a diario en el Mercado. Su horario de atención dentro del Mercado Central, es de 9:30 a 14:30 horas, ideal para hacer una pausita al mediodía.