Fin de semana con un calor que no da tregua en el AMBA: a qué la lluvia traerá alivio

El inicio del mes de noviembre está marcado por las altas temperaturas, pero tienen fecha pronta de vencimiento.

Lluvias Foto: Unsplash

El fin de semana arranca con un clima caluroso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas que rozarán los 27°C, y una alta sensación térmica. Sin embargo, la lluvia llegará el domingo por la mañana para traer un alivio y una importante baja en la temperatura.

Este sábado 1° de noviembre, el calor será el protagonista. A las 16:00, la temperatura ya alcanzaba los 27°C con una sensación térmica de 26°C. Durante la tarde, se mantendrá en esa línea, con nubes y claros.

Sábado a la noche (20:00 - 24:00): La temperatura oscilará entre 23°C y 22°C, con cielos mayormente despejados y vientos leves del este y noreste. La sensación térmica se mantendrá elevada, alrededor de los 25°C.

Lluvia Foto: Freepik

El domingo llueve, hora por hora

El domingo 2 de noviembre comenzará con cielo despejado en la madrugada y temperaturas agradables (21°C a las 02:00). Sin embargo, el alivio con la llegada de las precipitaciones está previsto para la mañana.

Domingo por la mañana (08:00): El cielo estará cubierto y la temperatura rondará los 19°C, con vientos moderados del sureste (11-27 km/h).

Domingo al mediodía (11:00): Se esperan lluvias débiles con un 30% de probabilidad y una acumulación de 2.6 mm. La temperatura se mantendrá en los 19°C.

Domingo por la tarde (14:00): Continuarán las lluvias débiles (30% de probabilidad) con una temperatura de 21°C.

Domingo por la tarde-noche (17:00 - 23:00): El cielo se irá despejando y la temperatura descenderá notablemente, llegando a los 17°C a la medianoche, con vientos del este que rondarán los 11-24 km/h.