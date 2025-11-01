Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025

En el día de hoy, 1 de noviembre de 2025, el clima en Ciudad De Buenos Aires se presenta con una temperatura mínima de 8.6°C y condiciones de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, el ambiente estará fresco, con vientos moderados que alcanzarán una velocidad máxima de 8 km/h, y humedad relativa rondando el 78%. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable llevar un abrigo ligero al salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance la tarde, la temperatura subirá a un máximo de 16°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso, pero no se esperan precipitaciones. El viento aumentará su intensidad, alcanzando ráfagas máximas de hasta 12 km/h. La humedad, por su parte, se mantendrá alrededor del 70%, lo que hará que la sensación térmica sea un poco más cálida. Se aconseja planificar actividades al aire libre, ya que el clima será agradable y sin cambios significativos.

Observaciones astronómicas para Ciudad De Buenos Aires

Hoy, en cuanto a las condiciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se ocultará a las 17:50, permitiendo disfrutar de aproximadamente 9 horas y 53 minutos de luz diurna. La luna se espera que salga a las 07:04 y se ponga a las 17:56, estando en una fase visible favorable para la observación durante la madrugada.