Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025

Reporte Meteorológico

En la mañana de este sábado en Corrientes, el clima estará principalmente despejado, con una temperatura mínima de 8.2°C. La humedad alcanzará el 94%, lo que generará una sensación térmica algo más fresca. El viento soplará del noreste a una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el día se mantendrá mayormente soleado con temperaturas que subirán hasta los 18.8°C. La humedad disminuirá ligeramente hasta el 44%, y el viento se intensificará un poco, con ráfagas de hasta 12 km/h. Durante la noche, se espera que el cielo permanezca despejado con temperaturas descendiendo gradualmente.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 1 de noviembre de 2025

El sol en Corrientes salió a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Estos horarios permiten una larga jornada de actividad al aire libre y disfrutar al máximo del día sin preocupaciones meteorológicas.