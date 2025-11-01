Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025

Clima - Hoy

Hoy en Jujuy se presenta un clima mayormente nuboso, la mañana estará marcada por cielos cubiertos, aunque no se espera lluvia. Las temperaturas rondarán entre los 4.2°C y alcanzarán los 18.4°C a media jornada. La humedad oscilará aproximadamente en el 46%, manteniendo el aire fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde el clima seguirá parcialmente nublado, pero sin precipitaciones según los últimos reportes meteorológicos. Las condiciones serán similares a la mañana, con temperaturas agradables que irán descendiendo hacia la noche. Los vientos podrán alcanzar velocidades de hasta 10 km/h ofreciendo pequeñas brisas que acompañarán el descenso de la temperatura.