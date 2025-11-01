Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Hoy en Mendoza, el clima se presenta con cielo nuboso y temperaturas frescas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, con una sensación térmica que invita a abrigarse al salir. No se esperan precipitaciones durante las primeras horas del día, aunque la humedad podría alcanzar valores del 62%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una sensación de frescor. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la medida de lo posible.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C, brindando un clima más agradable y templado. El cielo continuará parcialmente nuboso, lo que permitirá algunos momentos de sol. Los vientos podrían intensificarse levemente con ráfagas de hasta 13 km/h. No se esperan lluvias, lo que hace propicia la ocasión para disfrutar de una salida o reunión al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas más bajas en las primeras horas del día. Es importante protegerse del sol durante los momentos en que las nubes se abran y, además, mantenerse hidratado debido a los leves vientos que podrían aumentar la sensación de sequedad en el ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 1 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:34 y el atardecer será a las 18:35. Estos datos son esenciales para planificar cualquier actividad que dependa de la luz diurna.