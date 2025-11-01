Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 1 de noviembre de 2025

El tiempo hoy

En Santa Fe, el clima para la mañana del sábado 1 de noviembre de 2025 se presenta con un panorama de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, lo que hará necesario un abrigo liviano al salir de casa. La humedad alcanzará un 85% de máxima, por lo que el ambiente se sentirá algo húmedo. El viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h, proveniente del sector noreste, lo que generará una brisa suave y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas en Santa Fe seguirán con una tendencia similar. Se prevé un cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.5°C. La humedad seguirá siendo alta, con un valor que podría llegar nuevamente al 85%. Los vientos se mantendrán en calma, promediando una velocidad máxima de 13 km/h, garantizando un ambiente tranquilo.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre con tranquilidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Si planeas salir, no olvides llevar una chaqueta para las primeras y últimas horas del día. A lo largo del día, podrás disfrutar de momentos de sol entre nubes.