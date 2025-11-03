El local que vende los sándwiches de miga campeones de CABA: cuánto cuestan y dónde comprarlos

Lo que empezó en un pequeño centro de producción se convirtió en un local emblemático, conocido por sus rellenos abundantes y combinaciones originales.

Sándwiches de miga de Damián Sándwich. Foto: Instagram @damiansandwichoficial

El sándwich de miga es uno de esos clásicos que definen la identidad argentina. Más que un simple alimento, es un símbolo de encuentro, de afecto y de nostalgia, que ocupa un lugar especial en el corazón nacional. Tanto, que cuando un argentino vive en el exterior, suele estar entre las tres cosas que más extraña.

En ese universo tan porteño, Damián Mancuso encontró la receta perfecta. En 2021 se consagró ganador de la Fiesta del Sándwich de Miga, con una final votada por más de 5.000 personas, y su emprendimiento pasó de ser un simple delivery casero a convertirse en una marca de referencia en el barrio de Flores.

Sándwiches de miga de bondiola braseada de Damián Sándwich. Foto: Instagram @damiansandwichoficial

Primero llegó el pequeño centro de producción, después el local "Damián Sándwich", y hoy su nombre es sinónimo de rellenos generosos y combinaciones fuera de lo común.

Se puede hacer un pedido anticipado o pasar a tentar el paladar: hay desde el infaltable jamón y queso, hasta propuestas potentes como la milanesa completa, o versiones más gourmet como mortadela con pistacho y stracciatella. El éxito es tal que en fechas especiales las ventas se disparan: solo para el Día de la Madre vendieron más de 500 unidades, y en Navidad, el doble.

Sándwiches de miga de Damián Sándwich. Foto: Instagram @damiansandwichoficial

Cuánto cuestan los sándwiches de miga de “Damián Sándwich”

En el menú conviven los clásicos de siempre —que se venden por tres unidades— con versiones más elaboradas. El jamón y queso ($9.600 las 3 unidades) comparte lugar con opciones como brisket ahumado con salsa casera ($14.500), crudo con burrata, tomate seco y rúcula ($21.000), o mortadela con stracciatella ($17.900).

El de milanesa, un emblema, combina jamón, queso, lechuga, tomate y un toque de queso crema con ciboulette ($16.000). También hay propuestas más caseras, como el vitel toné, y los célebres “gigantes”, con cuatro huevos por sándwich ($11.000), adorados por los más golosos.

Sándwiches de miga de Damián Sándwich. Foto: Instagram @damiansandwichoficial

Dónde queda “Damián Sándwich”

Damián Sándwich se encuentra en el corazón del barrio de Flores, en Avenida Varela 803. Es un clásico porteño donde los sándwiches de miga son la gran estrella.