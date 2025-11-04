Cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos mayores en noviembre 2025

Para la liquidación salarial del sector se toman en cuenta como base los montos fijados en la grilla oficial publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) que está disponible en su sitio web. Los detalles.

¿Cuánto ganan el personal de asistencia y las niñeras? Foto: Pexels.

Niñeras y cuidadores de adultos, que están incluidos en la cuarta categoría del personal de casas particulares, esperan con ansias una nueva negociación de paritarias que actualice sus salarios.

Entretanto, para el mes de noviembre de 2025 continúan vigentes como referencia los valores del último tramo de aumentos, que se dio en septiembre de este año.

Para la liquidación salarial del sector se toman en cuenta como base los montos fijados en la grilla oficial publicada por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) que está disponible en su sitio web.

En ese sitio figuran los valores mínimos, ya sea para trabajadores por hora, así como para quienes están contratados mensualmente, en todas las categorías establecidas por la Ley 26.844.

Hay que señalar que la cuarta categoría abarca al personal de asistencia y cuidado de personas en tareas no terapéuticas. En esto se incluye el acompañamiento de niños, adolescentes, adultos mayores y/o personas con discapacidad o enfermedad, siempre dentro del ámbito doméstico.

Los salarios del personal de cuidados de otras personas. Foto: Grok.

¿Cuáles son los salarios del personal de asistencia y cuidado de personas?

A noviembre 2025, los valores de referencia para quienes trabajan por hora o jornada son los siguientes:

Con retiro: $3.293,99 por hora .

Sin retiro: $3.683,21 por hora.

Estos valores son para aquellos trabajadores que cumplen con menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

Para aquellos que están contratados bajo un esquema mensual, los valores mínimos pasan a ser los siguientes:

Con retiro: $416.485,63 .

Sin retiro: $464.129,59.

Estos montos corresponden a empleados que trabajan 24 ó más semanales para un mismo empleador.

Cabe recordar que los empleadores de personal doméstico deben registrar a sus trabajadores en el sistema de Administración de Recursos de Casas Particulares (ARCA), más allá de la cantidad de horas o modalidad que tengan.