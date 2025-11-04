No es Lucas ni Federico: el nombre de niño más elegido en Argentina durante décadas

Popular y cargado de tradición, fue el nombre más elegido por las familias argentinas entre 1930 y 1970. Las razones detrás de su vigencia y el valor simbólico que lo convirtió en un emblema generacional.

El nombre compuesto que se convirtió en un verdadero clásico: Juan Carlos. Foto: Pexels.

Durante décadas, elegir el nombre de un hijo fue una decisión profundamente ligada a la tradición, la historia familiar y las figuras admiradas en la sociedad. En Argentina, esta elección se reflejó con claridad en un nombre compuesto que se convirtió en un verdadero clásico: Juan Carlos.

Según datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Juan Carlos lideró durante más de cuarenta años el ranking de nombres masculinos más utilizados en el país, superando incluso a otros clásicos como José, Pedro, Martín, Matías o Miguel, entre otros.

Esta combinación comenzó a ganar fuerza en la década de 1930 y se mantuvo vigente hasta la de 1970, siendo pasada de generación en generación como un símbolo de continuidad y respeto por lo tradicional.

Nombres populares de niños. Foto: Freepik

¿Por qué fue tan elegido el nombre Juan Carlos durante décadas?

La popularidad de Juan Carlos no fue una casualidad. El nombre reúne dos componentes fuertemente arraigados en la cultura hispana. Por un lado, Juan, un nombre de origen hebreo que significa “Dios es misericordioso”, ampliamente utilizado en todo el mundo hispano.

Por otro, Carlos, de raíz germánica, asociado con la fuerza y el liderazgo. Juntos, construyen una combinación armónica y respetada.

A lo largo de la historia argentina, el nombre también ganó notoriedad gracias a figuras relevantes de la política, el arte y el deporte. Desde gobernadores y líderes sindicales hasta músicos y escritores, muchos Juan Carlos se destacaron públicamente, reforzando su presencia en el imaginario colectivo.

Juan Carlos fue uno de los nombres más elegidos. Foto: Freepik

Más allá de las modas actuales y los nombres internacionales que hoy ganan terreno, Juan Carlos permanece como un símbolo de una época en la que nombrar a un hijo era también una forma de rendir homenaje a la historia familiar y a los valores tradicionales.

Un nombre que no solo identifica a miles de argentinos, sino que también cuenta una parte de la historia cultural del país.