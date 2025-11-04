Riesgos para la salud: ANMAT prohibió una conocida solución fisiológica

Se trata de dos lotes de solución fisiológica Rigecin por un desvío de calidad “crítico”. Los envases no estaban autorizados y representan un riesgo.

Solución fisiológica prohibida por ANMAT. Foto: NA

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición de uso, distribución y venta en todo el país de dos lotes de la “Solución Fisiológica Isotónica Rigecin 0,90%”, producida por Rigecin Labs S.A., a raíz de un desvío de calidad considerado “crítico” y con alto impacto para la salud.

La disposición afecta los lotes NA5187 S2 (vencimiento 01/2027) y NA5675 S1 (vencimiento 04/2027), que presentaban envases no autorizados y no conformes con la normativa vigente, incumpliendo así los estándares exigidos para soluciones parenterales de gran volumen.

La ANMAT también ordenó el recupero obligatorio del mercado de los productos involucrados y la apertura de un sumario sanitario contra la firma, por presuntas infracciones a la Ley 16.463 y diversas disposiciones regulatorias. Las autoridades sanitarias de todo el país y la Ciudad de Buenos Aires recibieron la instrucción de asegurar el cumplimiento de la prohibición y el retiro.

La medida se adoptó con carácter preventivo y prioritario, tras evaluaciones que determinaron un riesgo grave para la salud pública ante el uso de los lotes afectados.

ANMAT prohibió un medicamento inyectable

La Disposición 7695/2025 ordenó la prohibición de uso, distribución y comercialización del lote I2501 del medicamento inyectable Clindamicina Klonal, con vencimiento en enero de 2027.

Fabricado por Klonal S.R.L., este antibiótico se usa para el tratamiento de infecciones graves. La medida se tomó luego de que se notificara la presencia de partículas en suspensión dentro de los frascos ampolla.

Un informe técnico interno calificó el proceso con un nivel de criticidad “mayor”, ya que la presencia de partículas podría representar un peligro notable para la salud del paciente. Aparte de la prohibición, la ANMAT ordenó a la empresa titular del producto el retiro inmediato del mercado, y notificó a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que tomen medidas correspondientes.

La investigación detectó fallas en el sistema de control de calidad del laboratorio, lo que llevó a la intervención de este organismo regulador.