Rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas: las localidades de Buenos Aires afectadas este martes 4 de noviembre

Tormentas, clima. Foto: Unsplash.

La primera parte de la semana tendrá importantes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Incluso, se activó una alerta que afecta a distintos sectores de la provincia.

El SMN describió que será una jornada gris y lluviosa, con precipitaciones de diferentes intensidades, ya que durante la mañana habrá tormentas aisladas, y a la tarde tormentas fuertes con mayor caudal de agua.

El SMN describió que será una jornada gris y lluviosa, con tormentas de diferentes intensidades. Foto: NA (Damián Dopacio)

Mientras tanto, a la noche se esperan chaparrones para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores. Por otro lado, la temperatura mínima rondará los 17° y la máxima podría llegar a los 25°.

Como mencionamos al inicio, la llegada de la tormenta se sentirá en el termómetro. El miércoles 5 de noviembre, la temperatura bajará, con una mínima de 11 y una máxima de 21 grados, dejando a un lado el intenso calor.

Alerta por tormentas: qué localidades de Buenos Aires están afectadas

Este martes 4 de noviembre rige una alerta por tormentas fuertes, que impacta de lleno en la provincia de Buenos Aires, así como también en CABA.

Una alerta de esta clase advierte por la llegada de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por tormentas en casi toda la provincia de Buenos Aires. Foto: SMN

La advertencia afecta a todos los partidos de Buenos Aires, a excepción de un pequeño grupo. Entre ellos, aparecen Olavarría, Laprida, Trenque Lauquen, Pehuajó, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, Saliquelo y Bolívar, que padeció importantes tormentas en la noche del lunes y madrugada del martes.

¿Cómo estará el clima durante la semana en CABA y alrededores?

El clima extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Martes 4 de noviembre : se espera una mínima de 19° y una máxima de 25°, con tormentas en la mañana y tarde, y chaparrones a la noche.

Miércoles 5 de noviembre : la mínima será de 12° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Jueves 6 de noviembre : se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con cielo nublado durante toda la jornada.

Viernes 7 de noviembre : la mínima será de 15° y la máxima de 19°, con lluvias aisladas en la madrugada-mañana y mayormente nublado en la tarde-noche.

Sábado 8 de noviembre : se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente en la madrugada-mañana y algo nublado en la tarde-noche.

Domingo 9 de noviembre: la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con cielo algo nublado durante todo el día.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

La tormenta provocará un fuerte descenso de la temperatura. Foto: NA

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

