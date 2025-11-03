Llega una “tormenta negra” este martes 4 de noviembre a Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias fuertes

El SMN describió que será una jornada gris y lluviosa que provocará un fuerte descenso en la temperatura. La mínima rondará los 19° y la máxima podría llegar a los 25°. Conocé cómo estará el clima durante el resto de la semana.

Las tormentas volverán este martes 4 de noviembre de 2025.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este martes 4 de noviembre vuelven las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Producto de ello, habrá un fuerte descenso de la temperatura.

El SMN describió que será una jornada gris y lluviosa, con tormentas de diferentes intensidades, ya que durante la mañana habrá tormentas aisladas, y a la tarde fuertes precipitaciones con mayor caudal de agua.

El SMN describió que será una jornada gris y lluviosa, con tormentas de diferentes intensidades. Foto: NA (Damián Dopacio)

Mientras tanto, a la noche se esperan chaparrones para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores. Por otro lado, la temperatura mínima rondará los 19° y la máxima podría llegar a los 25°.

Como mencionamos al inicio, la llegada de la tormenta se sentirá en el termómetro. El miércoles 5 de noviembre, la temperatura bajará, con una mínima de 13 y una máxima de 21 grados, dejando a un lado el intenso calor.

¿Cómo estará el clima durante la semana en CABA y alrededores?

El clima durante la primera semana de noviembre de 2025. Foto: SMN.

Martes 4 de noviembre : se espera una mínima de 19° y una máxima de 25°, con tormentas en la mañana y tarda, y chaparrones a la noche.

Miércoles 5 de noviembre : la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.

Jueves 6 de noviembre : se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con cielo nublado durante toda la jornada.

Viernes 7 de noviembre : la mínima será de 15° y la máxima de 19°, con lluvias aisladas en la madrugada-mañana y mayormente nublado en la tarde-noche.

Sábado 8 de noviembre : se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente en la madrugada-mañana y algo nublado en la tarde-noche.

Domingo 9 de noviembre: la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con cielo algo nublado durante todo el día.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

La tormenta provocará un fuerte descenso de la temperatura. Foto: NA

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

