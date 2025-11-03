Llega una “tormenta negra” este martes 4 de noviembre a Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este martes 4 de noviembre vuelven las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Producto de ello, habrá un fuerte descenso de la temperatura.
El SMN describió que será una jornada gris y lluviosa, con tormentas de diferentes intensidades, ya que durante la mañana habrá tormentas aisladas, y a la tarde fuertes precipitaciones con mayor caudal de agua.
Mientras tanto, a la noche se esperan chaparrones para la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y sus alrededores. Por otro lado, la temperatura mínima rondará los 19° y la máxima podría llegar a los 25°.
Como mencionamos al inicio, la llegada de la tormenta se sentirá en el termómetro. El miércoles 5 de noviembre, la temperatura bajará, con una mínima de 13 y una máxima de 21 grados, dejando a un lado el intenso calor.
¿Cómo estará el clima durante la semana en CABA y alrededores?
- Martes 4 de noviembre: se espera una mínima de 19° y una máxima de 25°, con tormentas en la mañana y tarda, y chaparrones a la noche.
- Miércoles 5 de noviembre: la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado durante todo el día.
- Jueves 6 de noviembre: se espera una mínima de 11° y una máxima de 19°, con cielo nublado durante toda la jornada.
- Viernes 7 de noviembre: la mínima será de 15° y la máxima de 19°, con lluvias aisladas en la madrugada-mañana y mayormente nublado en la tarde-noche.
- Sábado 8 de noviembre: se espera una mínima de 12° y una máxima de 20°, con cielo parcialmente en la madrugada-mañana y algo nublado en la tarde-noche.
- Domingo 9 de noviembre: la mínima será de 13° y la máxima de 24°, con cielo algo nublado durante todo el día.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por vientos fuertes
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Evitá actividades al aire libre.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.