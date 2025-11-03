El Superclásico también se juega en el Cyber Monday: las mejores ofertas en indumentaria de Boca y River

Desde camisetas y shorts a pelotas, medias y hasta electrodomésticos; los mejores descuentos para adquirir artículos del “Xeneize” y del “Millonario”.

Superclásico. Foto: X @BocaJrsOficial / @RiverPlate

El Cyber Monday 2025 empezó este lunes 3 y se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre. El evento que nació en 2012 ofrece miles de promociones en rubros varios. Entre ellos, se destaca la indumentaria deportiva, con ofertas que se hacen más que presentes teniendo en cuenta la cercanía del Superclásico entre Boca y River.

Es que el encuentro de los clubes más importantes del fútbol argentino tendrá lugar este domingo 9 de noviembre en La Bombonera, por lo que los hinchas buscan lo último en la ropa de sus equipos.

Cyber Monday 2025: las ofertas en la indumentaria de Boca y River

Descuentos en Boca Shop

La tienda oficial de Boca Juniors posee un apartado para este Cyber Monday. Allí se pueden obtener ofertas de hasta 60% de descuento que no solo abarcan indumentaria, sino también accesorios y hasta artículos electrónicos.

Además, la ropa seleccionada abarca temporadas anteriores. Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

60% de descuento en la tercera camiseta de Boca para hombres, mujeres y niños, que pasa de $119.999 a $47.999,60 en el primer caso y se encuentra a $39.999,60.

Ofertas en Boca Shop por el Cyber Monday. Foto: Captura

60% de descuento en el Short Boca Jrs de colección especial para hombres, que va de $74.999 a $29.999,60.

50% de descuento en la Camiseta Histórica , que pasa de $110.000 a $55.000.

15% de descuento en la canasta matera, que pasa de $95.000 a $80.750.

Además, todos los artículos pueden comprarse a 3 cuotas sin interés con tarjetas de BBVA.

Ofertas en Tienda River

Si bien a diferencia de Boca no posee un apartado específico para el Cyber Monday, la Tienda River posee la sección de “oportunidades”, donde se pueden encontrar ofertas tales como:

30% de descuento en la tercera camiseta de River para hombres, que pasa de $119.999 a $95.999.

15% de descuento en la campera de edición especial Track Top UBP , cuyo precio va de $179.999 a $152.998.

31% de descuento en la edición limitada de la tierra del Estadio Monumental, con una oportunidad única de conseguirla a $4.799.

También hay descuentos en pelotas, medias, termos y más. Todos los artículos pueden comprarse a 3 cuotas sin interés con tarjetas de BBVA.