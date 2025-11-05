El frío y las lluvias vuelven al AMBA: qué día de la semana se esperan precipitaciones y un fuerte descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que la inestabilidad será protagonista en el transcurso de los días, cuando aparecen lloviznas aisladas que impactarán en el termómetro. Conocé los detalles y las provincias que están bajo alerta amarilla por tormentas.

El SMN anticipó que volverán las lluvias al AMBA. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) finalizará con temperaturas frescas y nubosidad variable.

Para el miércoles, el SMN indicó que el cielo estará parcialmente nublado durante toda la mañana, con una temperatura de 16°C. Luego, ascenderá a los 21°C en la tarde, con cielo algo nublado, que se mantendrá hacia la noche.

“Las mínimas rondarán entre 10 y 12 °C en CABA y valores inferiores a 8 °C en el GBA, mientras que las máximas quedarán por debajo de los 20 °C, un registro fresco para esta altura del año”, detalló ‘Meteored’.

Las lluvias provocarán un fuerte descenso de la temperatura. Foto: NA.

En cuanto al jueves, el organismo precisó que el clima se mantendrá “estable durante buena parte de la jornada, aunque la nubosidad irá en aumento hacia la tarde, acompañada por un viento del este que aportará nuevamente aire húmedo”.

El viernes amanecerá con lloviznas, que aumentará en su intensidad hacia la tarde, con lluvias aisladas. La mínima estimada es de 14°C y la máxima de 19°C.

“Se espera una jornada inestable en el área metropolitana, con la probabilidad de algunos chaparrones aislados desde la mañana y lluvias más generalizadas hacia la noche y el comienzo del sábado”, señaló ‘Meteored’.

Las lluvias volverán este viernes 7 de noviembre. Foto: NA.

El sábado se espera que esté mayormente nublado, con muy bajas chances de lluvias durante toda la jornada, con 20°C de máxima y 11°C de mínima, en lo que dará inicio al aumento de las temperaturas hacia la próxima semana. El domingo, la máxima será de 24°C, con cielo parcialmente nublado.

“El fin de semana mostrará una mejora rápida de las condiciones. Desde el sábado a la tarde y, sobre todo, el domingo, el sol volverá a ganar protagonismo en el cielo porteño”, subrayó el organismo.

¿Qué provincias están afectadas por alerta amarilla?

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que rigen alertas amarillas por tormentas en las siguientes cuatro provincias del país: Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Luis.

Las diferentes tipos de alertas meteorológicas. Foto: SMN.

Recomendaciones en caso de tormentas: