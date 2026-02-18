Un enorme centro comercial promete cambiar ka fisonomía de esta ciudad. Foto: Freepik

La inauguración de un megaproyecto comercial cambiará notablemente la fisonomía de Portoviejo, en Ecuador. La construcción de este moderno shopping supera los 100 millones de dólares de inversión, y se convierte en uno de los emprendimientos más ambiciosos de la última década en Manabí, una de las 24 provincias que conforman al país.

El proyecto no solo se distingue por su magnitud arquitectónica, sino también por el impacto económico y social que generará en la región. Se prevé la creación de más de 5.000 empleos, tanto directos como indirectos, con una importante prioridad para la mano de obra local: más del 90% de los trabajadores serán originarios de Portoviejo y sus alrededores. Este impulso laboral es uno de los pilares del desarrollo económico que se espera tras la culminación del complejo.

Portoviejo en Ecuador. Foto: Google.

Un centro comercial moderno, que busca minimizar el impacto ambiental

El futuro centro comercial se levantará sobre los terrenos del antiguo aeropuerto Reales Tamarindos, ubicado estratégicamente dentro del plan urbano Villanueva. Su diseño incorpora sistemas sostenibles orientados a reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental, cumpliendo con los nuevos estándares de construcción de la región.

El megaproyecto abarcará más de 121.000 metros cuadrados distribuidos en 180 locales comerciales, áreas de servicios y entretenimiento, zonas culturales y espacios de descanso. Contará además con 1.800 plazas de estacionamiento y corredores de alta circulación que facilitarán el tránsito dentro del complejo. La combinación de comercio, cultura y esparcimiento busca consolidar un nuevo referente urbano para Manabí.

Este centro comercial cambiará a la ciudad. Foto: Freepik

Aunque la construcción se inauguró oficialmente en diciembre pasado, el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, señaló que la meta es completar el centro comercial en aproximadamente dos años. Su apertura marcará un hito en la región, impulsando tanto la economía como la vida social de Portoviejo, y convirtiéndose en un ejemplo de planificación urbana integrada y desarrollo sostenible.

Con este proyecto, Portoviejo se posiciona como un referente en la inversión privada y el crecimiento económico, mostrando cómo la infraestructura moderna puede convertirse en motor de oportunidades para toda la comunidad.