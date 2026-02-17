Una famosa marca deportiva abre sus puertas en el shopping Recoleta Mall:

El shopping Recoleta Urban Mall anunció la llegada de una famosa marca deportiva. Foto: Recoleta Urban Mall

La firma inmobiliaria Fortín Maure anunció la llegada de Adidas a Recoleta Urban Mall, el centro comercial ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El nuevo local funcionará bajo el formato Premium Store Outlet.

Será el primero de esta tipología de la marca en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá más de 750 metros cuadrados y demandará una inversión estimada en mil millones de pesos.

La firma inmobiliaria Fortín Maure anunció la llegada de Adidas a Recoleta Urban Mall. Foto: Unsplash.

Este tipo de tiendas ofrece colecciones seleccionadas y productos de temporadas anteriores a precios diferenciales. Entre ellos: accesorios y artículos vinculados al entrenamiento y al deporte; calzado deportivo e indumentaria urbana y técnica.

Con esta apertura, la compañía deportiva pasará a ser la nueva tienda ancla del shopping, en línea con el perfil comercial orientado al deporte y al tiempo libre que impulsa su administración.

El formato Premium Store Outlet ofrece productos de temporadas anteriores a precios diferenciales. Foto: Unsplash.

“Recoleta Urban Mall está en pleno proceso de generar experiencias únicas para sus clientes”, afirmó Pablo Peralta Ramos, director de la desarrolladora.

Según explicó, la estrategia apunta a consolidar el espacio como punto de encuentro centrado en entretenimiento, actividad física y gastronomía.

La transformación de Recoleta Urban Mall

La llegada de la marca se inscribe en un plan de reformas en marcha que incluye la apertura de un local de KFC, la incorporación de Mamuschka a la oferta gastronómica y mejoras en la experiencia de los cines.

El shopping Recoleta Urban Mall también anunció la apertura de un local gastronómico de KFC. Foto: KFC.

Además, la inauguración coincidirá con la puesta en funcionamiento del primer e-Sports Bar del país, un espacio de 1.356 m² que sumará propuestas gastronómicas, ocho canchas de bowling de Paloko y un escenario de streaming destinado a eventos deportivos y transmisiones en vivo.

¿Dónde se encuentra Recoleta Urban Mall?

Recoleta Urban Mall se encuentra en el barrio de Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en la dirección Vicente López 2050 (CABA).

El shopping está ubicado en una zona muy conocida de la ciudad, rodeada de atractivos turísticos y culturales como el Cementerio de la Recoleta, el Museo Nacional de Bellas Artes y otros puntos de interés del barrio porteño.