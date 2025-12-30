Cambia Mar del Plata: un grupo gigante avanza con la compra un icónico shoppping de “La Feliz”

Un grupo evalúa sumar a su portafolio el tradicional centro comercial ubicado en pleno centro de Mar del Plata. La operación, aún no oficial, forma parte de la estrategia de expansión del grupo en el interior del país y genera expectativa entre comerciantes y empresarios locales.

El shopping Los Gallegos en Mar del Plata. Foto: Tripadvisor.

Luego de la venta del histórico local ubicado en Luro y San Juan, el destino del clásico centro comercial Los Gallegos volvió a captar la atención en Mar del Plata. El Grupo Irsa, referente nacional en el desarrollo y gestión de shoppings, analiza avanzar con la compra del tradicional paseo ubicado en la intersección de Belgrano y La Rioja. Si bien la operación aún no fue oficializada, la posibilidad ya despertó interés y expectativa entre comerciantes y actores del sector económico local.

Las conversaciones entre las partes, según el medio 0223, estarían avanzadas, pese a que se manejan con fuerte hermetismo y sin acuerdos firmados hasta el momento.

En caso de concretarse, esta compra se enmarcaría dentro de la estrategia de expansión de Irsa, en lugares clave del interior del país a fin de fortalecer su presencia fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los Gallegos: tradición e historia en Mar del Plata

Los Gallegos es uno de los centros comerciales más importantes, tradicionales e históricos de Mar del Plata. Está ubicado en pleno centro de la ciudad y cuenta con un importante anclaje en la vida comercial de La Feliz.

Empero, desde hace años atraviesa un proceso de reconversión para poder adaptarse a los cambios en los hábitos de los consumidores, además de la competencia de otros negocios y el crecimiento del comercio electrónico.

Desde el sector empresarial entienden que la llegada de un operador como Irsa podría significar un impulso clave para revitalizar el área céntrica.

Hay que mencionar que a mediados de septiembre pasado, Irsa confirmó la adquisición del paseo comercial Al Oeste, en el partido de Morón, donde prevé abrir un outlet durante el segundo trimestre de 2026. Con esa operación, el portafolio del grupo alcanzó los 17 centros comerciales, 16 de ellos operados directamente por Irsa, con una superficie total cercana a los 390.000 metros cuadrados de ABL.