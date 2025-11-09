Infracciones de tránsito: cuáles fueron las multas que más se registraron en CABA durante el año

Multas de tránsito en CABA.

Entre enero y agosto de 2025, la Ciudad de Buenos Aires acumuló 4.021.690 infracciones, un 20% más que el mismo período de 2024. De dicha totalidad, el 77% corresponde a exceso de velocidad y evasión de peaje, según datos de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI).

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura detalló que el aumento de las multas fue a causa de la incorporación de nuevas tecnologías de fiscalización y el refuerzo refuerzo de los operativos en la calle, en el marco del segundo Plan de Seguridad Vial.

En la Ciudad de Buenos Aires se registran dos tipos de infracciones de tránsito: las electrónicas, captadas por cámaras y dispositivos automáticos, y las manuales, que labran los agentes de tránsito a través una aplicación móvil.

El aumento de las multas fue a causa del refuerzo de los operativos en la calle. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Al igual que año pasado, el exceso de velocidad fue la falta con más multas en las calles porteñas: cuatro de cada diez infracciones por la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) son por dicho motivo.

A diferencia de 2024, esta categoría fue la que más creció: pasó de 1.228.766 actas a 1.762.561, un aumento del 43%. La mayoría corresponde a excesos leves, de hasta un 30% por encima del límite permitido.

Las sanciones por exceso de velocidad van desde $55.895,70 (casos leves) hasta $3.194.040 (severos). El monto se calcula en Unidades Fijas (UF), que a noviembre son equivalentes a $798,51 cada una.

Las 5 infracciones de tránsito más frecuentes en CABA

Como se mencionó previamente, la evasión de peaje se encuentra en segunda lugar con 1.323.175 multas (33% del total). Una infracción que implica una multa de $119.776, el equivalente a 150 UF.

En tercer lugar se encuentra el estacionamiento indebido, que concentró 372.634 de las actas labradas, un 9% del total de actas labradas entre enero y agosto de 2025. Las sanciones van de 100 a 300 UF, según el tipo de falta.

Camioneta mal estacionada. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Le siguen las infracciones por circulación indebida, con 325.134 actas (8% del total). Las multas previstas van de 70 a 150 UF, según el Código de Tránsito y Transporte.

En quinto lugar, están las multas por no respetar la prioridad del peatón o las indicaciones de tránsito sumaron 59.905 casos (2%). Las multas son de 100 UF.