Licencia de conducir digital en Argentina: ¿es válida para presentar en los controles de tránsito?

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, despejó una duda clave sobre la validez de este documento.

Control de tránsito; multas. Foto: NA.

Desde mayo, la licencia de conducir tuvo algunos cambios en Argentina. Uno de los más importantes tuvo que ver con su versión digital, que ya es muy popular entre los conductores del país. Sin embargo, se mantiene la duda de su validez frente a un control de tránsito.

Cabe recordar que la falta de documentación obligatoria a la hora de pasar por un control puede derivar en multas económicas, así como otros inconvenientes como el secuestro temporal del vehículo.

Control de tránsito en CABA. Foto: NA.

¿La licencia de conducir digital es válida para los controles de tránsito?

Según informó la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, la licencia de conducir digital es válida en todo el país, por lo que ya no es necesario contar con el documento físico a la hora de pasar por un control de tránsito.

Cabe recordar que, en el caso de las licencias que se mantienen en vigencia, no se requiere hacer ningún trámite extra para contar con la versión digital. La misma impactará en la aplicación Mi Argentina, junto con el resto de los documentos cargados.

Licencia de conducir digital. Foto: Argentina.gob.ar

En caso de tener que gestionarla por primera vez, el trámite se puede llevar adelante de manera online en casi todo el país, ya que dos Buenos Aires y Formosa todavía mantienen el formato antiguo, que requiere acudir a una oficina de manera presencial.

Cómo renovar la licencia de conducir digital

La renovación y/o ampliación de la Licencia Nacional de Conducir se realiza de manera remota con el usuario de Mi Argentina, el mismo permite validar datos personales, seleccionar el tipo de trámite a efectuar, pagar las boletas correspondientes y elegir prestadores habilitados para realizar los exámenes y cursos requeridos.

Licencia de conducir digital. Foto: Argentina.gob.ar

Para obtener esta versión digital, que llega con un cambio de apariencia a la que se conocía, no se debe realizar ningún trámite extra. En el caso de las licencias que tienen validez, las mismas se actualizarán en la aplicación Mi Argentina de manera automática.

Lo mismo ocurre para aquellos que tramiten la licencia por primera vez, una vez que aprueben todas las instancias requeridas recibirán la licencia digital y, en caso de que deseen, podrán abonar un monto extra para recibirla también de manera física.

Cómo ver mi licencia de conducir digital en Mi Argentina

La licencia se integra directamente en la aplicación Mi Argentina, y quien desee una copia física puede solicitarla pagando un arancel adicional. El procedimiento permite realizar todo el trámite de manera remota, desde la validación de identidad hasta el examen psicofísico, que se gestiona mediante profesionales habilitados.

Licencia de conducir digital. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Si tenés una Licencia Nacional de Conducir podés acceder a la versión digital en la app siguiendo estos pasos: