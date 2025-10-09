Buenos Aires fue elegida como una de las ciudades con mejor gastronomía en el mundo: qué destino encabeza el ranking

Platos como el asado, las milanesas y las empanadas hacen brillar este rincón de la Argentina. La lista completa con sus comidas más destacadas.

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @buenosaires

Existen algunos destinos alrededor del mundo que vale la pena conocer a través del paladar y sumergirse por completo en su cultura. Uno de ellos es Buenos Aires, que fue distinguido a nivel global por un prestigioso ranking de Tripadvisor, al recibir el puesto número 9 en los premios Travellers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor gracias a sus comidas típicas.

“Si salir a comer a la ciudad suena como el viaje perfecto, estos destinos te abrirán el apetito, desde el desayuno hasta la cena”, adelanta el sitio, dejando a Buenos Aires en uno de los puestos más altos.

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @turismobuenosairesok

Es importante destacar que este ranking se elabora a partir de las opiniones y comentarios de los viajeros recopilados durante un período de 12 meses.

Buenos Aires entre las gastronomías más destacadas del mundo

“La cuna del tango es, como la danza en sí, cautivante, seductora y bulliciosa con vibrante energía. Los antiguos barrios evocadores están repletos de restaurantes románticos y emocionante vida nocturna, y la herencia europea es evidente en la arquitectura de Buenos Aires, en sus bulevares y en sus parques”, describe el ranking a la perfección.

Y agrega: “El Café Tortoni, el bar más antiguo de la ciudad, te transportará a 1858, y el sensacional Teatro Colón sigue causando el mismo efecto en el espectador que en 1908. La capital de las compras de Latinoamérica ofrece la promesa de una lujosa terapia de compras por sus amplios bulevares", haciendo referencia a sus lugares más emblemáticos que todo turista debería conocer.

Las mejores gastronomías del mundo: el ranking completo y qué probar

1. Roma, Italia

Para recargar energías, se recomienda disfrutar de un capuchino y, por la noche, probar un buen plato de pasta fresca acompañado de suculentos alcauciles fritos o un tierno guiso de rabo de buey, para vivir una de las mejores experiencias gastronómicas de tu vida.

Roma, la mejor ciudad para caminar. Foto Instagram @zittano

2. Londres, Reino Unido

En Londres, la historia se superpone con el arte, la moda, la comida y la buena cerveza británica. Para los gourmets, un té con crema en Harrod’s o un pescado crocante en una pescadería adecuada ofrece el clásico sabor londinense.

3. Marrakech, Marruecos

Marrakech cautiva con su gastronomía llena de aromas y contrastes. Entre sus platos típicos destacan el tajine, el cuscús y la pastilla, que combinan especias y sabores dulces y salados. Para completar la experiencia, nada mejor que un té a la menta y dulces de miel y frutos secos.

4. París, Francia

Vale la pena frenar a probar un pain au chocolat en un café con mesas en la vereda, relajarse después de un día de haber caminado por la orilla del Siena y maravillarse con íconos como la torre Eiffel y el Arco del Triunfo. También se pueden encontrar cosas ricas en el Marché Biologique Raspail.

Torre Eiffel. Foto EFE.

5. Nápoles, Italia

Nápoles es la cuna de la pizza napolitana, famosa por su masa suave y bordes inflados. Además, se destacan platos como la pasta alla genovese, el ragú napolitano y los frutti di mare frescos. Para el postre, el clásico sfogliatella y un espresso completan la experiencia.

La ruta de la pizza napoletana: Paesano Rosso. Foto: Prensa

6. Barcelona, España

Se puede probar la sangría en un café con mesas en la vereda de Las Ramblas mientras se observan a los extravagantes artistas callejeros, luego armar un propio banquete móvil yendo de un bar de tapas a otro.

7. Lima, Perú

Lima es considerada la capital gastronómica de América Latina. Sus platos típicos más destacados son el ceviche, preparado con pescado fresco y limón, el lomo saltado, que fusiona sabores peruanos y orientales, y la causa limeña, a base de papa amarilla. De postre, no puede faltar el suspiro a la limeña.

Ceviche, una delicia de Perú. Foto: Freepik

8. Nueva Orleans, Estados Unidos

Este lugar ofrece una gastronomía única que mezcla influencias francesas, africanas y criollas. Entre sus platos típicos se destacan el gumbo, un guiso espeso con mariscos o pollo, el jambalaya, a base de arroz y especias, y los po’boys, sándwiches tradicionales. De postre, imperdibles los beignets con azúcar impalpable.

9. Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires enamora con su gastronomía basada en la tradición y el sabor. Entre sus comidas típicas destacan el asado, las empanadas criollas y las milanesas, acompañadas de buen vino o fernet con cola. Para el postre, los infaltables alfajores y el dulce de leche completan la experiencia porteña.

Asado, un clásico de Argentina. Foto: Unsplash.

10. Atenas, Grecia

Una ciudad que conquista con su cocina mediterránea fresca y llena de historia. Entre sus platos típicos se destacan la moussaka, hecha con berenjenas y carne, el souvlaki, brochetas de carne asada, y la ensalada griega con queso feta y aceitunas. De postre, el tradicional baklava es un verdadero clásico.